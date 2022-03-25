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Dünya

Macron'dan Türkiye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'Ukrayna'nın Mariupol şehrinden tahliyeler için Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışıyor' dedi.

25 Mart 2022 Cuma 22:46 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 23:26
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Macron, ülkesinin Türkiye ve Yunanistan ile birlikte Mariupol'den insanların tahliyesi için bir insani operasyon gerçekleştireceklerini ve bunu önümüzdeki saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeyi planladığını belirtti.

Macron, bugünkü basın toplantısında, "Düşüncelerim, büyük bir dram yaşayan Mariupol sakinleriyle. Bu nedenle dün olağanüstü insani yardım operasyonu başlatma kararını aldık. Bunu önümüzdeki saatlerde Başkan Putin'le görüşebileceğim. Bu, Mariupol'ü terk etmek isteyenleri tahliye etmek için Türkiye ve Yunanistan'la ortak girişimimiz" ifadesini kullandı.

  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron
  • UKRAYNA
  • Mariupol

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