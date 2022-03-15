Macron'la fena dalga geçtiler! Çakma Zelenskiy!

Yeni Şafak 15 Mart 2022 Salı 09:01 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 09:01

Elysee Sarayı resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere, Instagram hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un uluslararası telefon görüşmeleri sırasındaki fotoğraflarını paylaştı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Fotoğraflarda, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı N10 özel biriminin paraşütçü armasını taşıyan kapüşonlu kıyafeti giydiği görülen Macron için sosyal medyada aralarında medya mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi "Zelenskiy etkisi" yorumunda bulundu.

Ülkede nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Macron'un reklam çalışması olarak da görülen fotoğraflar, başka bir kullanıcının da "savaşın ortasındaki bir ülkenin cumhurbaşkanını taklit etmeye çalışmak çocukça" şeklindeki tepkisini çekti.

Diğer bir kullanıcı da "Macron'un müstesna bir Fransız Zelenskiy'si imajı vermek istediği" değerlendirmesini yaptı.