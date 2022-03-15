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Dünya

Macron'la fena dalga geçtiler! Çakma Zelenskiy!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı paraşütçülerin armasını taşıyan kıyafetleri giydiği fotoğraflar, sosyal medyada 'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e özenme' olarak değerlendirildi.

Yeni Şafak15 Mart 2022 Salı 09:01 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 09:01
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Elysee Sarayı resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere, Instagram hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un uluslararası telefon görüşmeleri sırasındaki fotoğraflarını paylaştı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Fotoğraflarda, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı N10 özel biriminin paraşütçü armasını taşıyan kapüşonlu kıyafeti giydiği görülen Macron için sosyal medyada aralarında medya mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi "Zelenskiy etkisi" yorumunda bulundu.

Ülkede nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Macron'un reklam çalışması olarak da görülen fotoğraflar, başka bir kullanıcının da "savaşın ortasındaki bir ülkenin cumhurbaşkanını taklit etmeye çalışmak çocukça" şeklindeki tepkisini çekti.

Diğer bir kullanıcı da "Macron'un müstesna bir Fransız Zelenskiy'si imajı vermek istediği" değerlendirmesini yaptı.

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