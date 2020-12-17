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Dünya

Macron'la temaslı olan İspanya Başbakanı Sanchez kendisini karantinaya aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Macron'la temaslı olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez kendisini karantinaya aldı.

IHA17 Aralık 2020 Perşembe 14:35 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 14:35
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un korona virüs (Covid-19) PCR testinin pozitif çıkmasının ardından gözler kendisiyle temasta bulunan liderlere çevrildi. Pazartesi günü Paris’e ziyarette bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ziyareti sırasında Macron ile yemek yemişti. Macron ile yakın temasta bulunan Sanchez, tüm kamu faaliyetlerini iptal ederek, 24 Aralık’a kadar karantinaya alındığını belirtti.

Başbakan Sanchez, Covid-19 pandemisinin başlangıcında Mart ayında eşinin virüse yakalanmasının ardından test yaptırmış ve sonuç negatif çıkmıştı.

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