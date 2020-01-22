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Dünya

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi Macron'u Putin ile karıştırdı

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Rusya Devlet Başkanı' olarak yazdı.

AA22.01.2020  13:34 - Güncelleme: 22.01.2020  13:34

Netanyahu, Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Macron ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi.

İki liderin görüşmesinin detayına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, İsrail Başbakanlık Basın Ofisi büyük bir hataya imza attı.

Basın ofisinin Facebook sayfasında Netanyahu ve eşi Sara'nın, Başbakanlık Ofisinde Macron'u karşılaması canlı olarak yayınlandı.

Canlı yayın için kullanılan İngilizce başlıkta "Başbakan Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Macron ile görüştü" ifadesi dikkati çekti.

Yayının üzerinden saatler geçmesine rağmen yanlışlığın düzeltilmediği görüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşmesi bekleniyor.

Dava bitmeden darbecilerin toplantı görüntüleri ortaya çıktı

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