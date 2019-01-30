16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3156
  • 6,0814
  • 224.077
  • 104.098
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Macron’un demokrasi tiyatrosu kısa sürdü

Darbeci Sisi’nin Mısırı’na resmi ziyarette bulundan eli kanlı diktatöre insan hakları mesajı vermeye geldiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un demokrasi şovu, sona erdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkent Kahire’deki görüşmenin ardından Sisi ile kameraların karşısına geçen Macron, basın mensuplarının sorularına yanıt verirken zor anlar yaşadı. Bir Fransız gazetecinin Mısır’da protestoculara karşı güvenlik güçlerinin Fransız silahı kullanıp kullanmadığı sorusu karşısında Macron, “Onlar 2010 ve 2011’de satılmış silahlar” ifadeleriyle darbeci Sisi’yle yaptığı silah ticaretini savunmaya çalıştı. 

 

Kılıçdaroğlu, İzmir´i HDP´ye hediye etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sinema bileti ile başka ürünün satışı birleştirilemeyecek

Sinema bileti ile başka ürünün satışı birleştirilemeyecek

Güneş Sistemi'nin sınırında bulundu

Güneş Sistemi'nin sınırında bulundu

Geri sayım başladı: 6 ton saçılacak

Geri sayım başladı: 6 ton saçılacak

ABD'den vatandaşlarına seyahat uyarısı

ABD'den vatandaşlarına seyahat uyarısı

“40 bin nüfuslu bir ilçeyi yönetemeyen, İzmir’i nasıl yönetecek?”

“40 bin nüfuslu bir ilçeyi yönetemeyen, İzmir’i nasıl yönetecek?”

Abbas Hamdallah hükümetinin istifasını kabul etti

Abbas Hamdallah hükümetinin istifasını kabul etti

Akaryakıt indirimi yürürlüğe girdi

Akaryakıt indirimi yürürlüğe girdi

Iraklı Kürtlerden PKK'ya Sincar tepkisi

Iraklı Kürtlerden PKK'ya Sincar tepkisi
 

POPÜLER HABERLER

Uran-9, Rus ordusu envanterine dahil edildi

Uran-9, Rus ordusu envanterine dahil edildi

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA