Macron’un demokrasi tiyatrosu kısa sürdü
Darbeci Sisi’nin Mısırı’na resmi ziyarette bulundan eli kanlı diktatöre insan hakları mesajı vermeye geldiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un demokrasi şovu, sona erdi.
Başkent Kahire’deki görüşmenin ardından Sisi ile kameraların karşısına geçen Macron, basın mensuplarının sorularına yanıt verirken zor anlar yaşadı. Bir Fransız gazetecinin Mısır’da protestoculara karşı güvenlik güçlerinin Fransız silahı kullanıp kullanmadığı sorusu karşısında Macron, “Onlar 2010 ve 2011’de satılmış silahlar” ifadeleriyle darbeci Sisi’yle yaptığı silah ticaretini savunmaya çalıştı.
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