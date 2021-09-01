Macron'un kirli ''Irak'' tezgahı ortaya çıktı

1 Eylül 2021 Çarşamba 08:22 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 08:22

Bölge ülkelerinin katılımı ile gerçekleşen "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı'na' katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Irak'a yeni bir işgal projesi ile geldiği belirtildi.

Bağdat temaslarının ardından gittiği Musul ve Erbil'de verdiği kışkırtıcı mesajlar ve etnik, dinî farklılıkları ön plana çıkaran konuşma ve ziyaretleri ile dikkat çeken Macron'un hedefinde Irak'ın kuzeyini işgal planı var.

Macron'un Erbil ziyareti sürerken Kerkük'te Fransız istihbaratı, Dışişleri ve Genelkurmay temsilcileri ile Iraklı sivil ve askerî temsilcilerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Iraklı üst düzey güvenlik kaynaklarının gazetemize verdiği bilgilere göre, toplantıya KDP ve KYB yönetiminden isimler de iştirak etti.

MUSUL VE KERKÜK'E ASKER GETİRECEK

Fransız ve Irak makamlarının Kerkük'te yaptığı görüşmede Kerkük Keyvan Askerî Üssü'ne 500 Fransız askerinin getirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Fransa'nın ikinci hamlesi ise Musul'a 600 kişilik asker sevk etmek olacak. Iraklı üst düzey güvenlik kaynağı, Sincar'a komşu Telafer - El Faruk Havalimanı'na konuşlandırılacak Fransız askerler konusunda İran ile de mutabık kalındığını aktardı. Fransız askerlerinin lojistik üssü ise Erbil-El-Hariri Havalimanı olacak.

PKK İÇİN GÜVENLİ KORİDOR OLUŞTURUYOR

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Mehmet Seman Ağaoğlu, bu durumun açık bir işgal ve Irak'ın egemenliğini ihlal olduğunu söyledi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Ağaoğlu "Fransa'nın bölgedeki varlığı bir yandan PKK'ya güvenli koridor oluşturmak diğer yandan ise Sincar, Selahaddin, Duhok, Mahmur gibi alanlara tampon hat inşa ederek terör örgütünü rahatlatmak" dedi.

YENİ KAOS PLANI UYGULAMAYA KONULDU

Iraklı Emekli General Abdusselam Mesud ise bölgede yeni bir kaos planının uygulamaya konulduğunu belirterek "Fransa'nın bölgeyi işgali demek PKK'ya daha fazla silah ve cephane verilmesi demektir. Ayrıca Macron yönetimi PKK işgalindeki Sincar, Mahmur ve Kandil başta olmak üzere tüm terör alanlarına dönük TSK müdahalesinin önüne geçmek istiyor. Bu kapsamda Fransız üsleri başta Türk SİHA'ları olmak üzere tüm Türkiye'nin operasyonlarını sabote merkezine dönüştürülecek. Hedef bir yandan PKK'yı güçlendirmek diğer yandan Papa'nın da haritasını çizdiği Ninova Hıristiyan devletini hayata geçirmek" ifadelerini kullandı.

ITC SÖZCÜSÜ AĞAOĞLU: TÜRKMENLERİ YOK SAYDILAR

ITC Sözcüsü Mehmet Seman Ağaoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ziyaret programında Ezidi, Hıristiyan, Kürt ve daha küçük etnik ve dini gruplarla görüşmesine rağmen Türkmenler ile temastan özellikle kaçındığına vurgu yaptı. Ağaoğlu, şunları kaydetti: Irak'a 5 bin kilometre mesafeden gelen Macron'un Musul'da Hıristiyan ve Ezidi nüfusun yoğun olduğu Sahel Ninova bölgesini özellikle seçmesi ve yaptığı açıklamalar Fransa'nın hevesini çok net olarak gösteriyor. Macron, Irak ziyaretinde, şartlar ne olursa olsun, ABD güçlerini çekse de Irak'ta kalmaya devam edeceklerini söyledi. Macron ayrıca 'Irak'ta kalabilmelerini sağlayacak operasyonel kapasiteye sahip olduklarını' hatırlattı.