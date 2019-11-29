Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un parti içindeki huzursuzlukları yönetme konusunda problem yaşadığı ve Macron’un partisi LREM’in (Cumhuriyete Yürüyüş) meclis grubu başkanı Gilles Le Gendre’nin çarşamba Macron’a bir mektup gönderdiği aktarıldı. Le Monde’da yer alan habere göre Le Gendre’nin, Macron’u parlamento çoğunluğu ve parti içi güveni yeniden inşa etmesi konusunda uyardığı belirtildi.

Politico’da yer alan haberdeyse, 11 parlamenterin Macron’un partisinin meclis grubundan ayrılmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanının meclisteki çoğunluğunun bir miktar zedelendiği ifade edildi. İki üst düzey parlamenterin uzun süredir parlamento komitesinin kontrolüne dair mücadele etmesinin ve Paris belediye başkanlığı için iki LREM adayının birbirine karşı yarışmasının parti disiplinini bozan unsurlar arasında yer aldığı aktarıldı.

Independent Türkçe'nin haberine göre Louise Guillot imzalı haberde, bu tip olayların Macron’un partisinin siyasi egemenliğini martta gerçekleşecek yerel seçimlerde genişletme arzusunun altını oyduğu ve tartışmalı emeklilik reformu çabası öncesinde Macron’u zayıflatabileceği belirtildi. Buna rağmen merkezde yer alan Modem Partisi’yle (Demokrat Hareket) yapılan ittifakla Macron 577 sandalyeli meclisin 349’unu elinde tutuyor.

LREM’den 13 Kasım’da ayrılan parlamenter Jennifer de Temmerman da Twitter’da yaptığı paylaşımda göçmenlere karşı yürütülen politikaları eleştirerek “umudunu” yitirdiğini belirtmişti. Temmerman göçmenlere karşı tutumun “aşırı sağın anlatısını beslediğini” belirtmişti. Temmerman ayrıca hükümetin yeşil bir ekonomi uygulamaya yönelik kararlılığını sorgulamıştı.