Macron'un ''Rusya'' açıklamasına Ukrayna'dan tepki: Fransa'yı küçük düşürebilir

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 102. gününe girdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, basına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tırmanma riski olup olmadığının sorulması üzerine, durumun endişe verici olduğunu, bu nedenle Aralık 2021'den bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerin sayısını sayamadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron, bu görüşmelerin, şeffaflık içinde ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin isteği üzerine gerçekleştiğini dile getirdi.

- "RUSYA'YI KÜÇÜK DÜŞÜRMEMELİYİZ"



"Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim." diyen Macron, arabulucu rolünü Fransa'nın üstlenmesi gerektiğine inandığını belirtti.

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'yı küçük düşürmekten kaçınma çağrıları, yalnızca Fransa'yı ve bu çağrıda bulunan diğer tüm ülkeleri küçük düşürebilir. Kendini küçük düşüren Rusya'dır. Hepimiz Rusya'yı nasıl konumlandıracağımıza odaklansak iyi olur. Bu barışı getirecek ve hayat kurtaracak" dedi.

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