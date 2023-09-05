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Dünya

Macron'un tahtı sallanıyor! Çarpıcı gerçek ankette ortaya çıktı

Fransa'da yeni anket sonuçlarına göre, geçen yılki seçimlerde Emmanuel Macron'un rakibi olan aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in kamuoyu nezdinde 'güvenilirliği' arttı.

AA5 Eylül 2023 Salı 15:33 - Güncelleme:
Macron'un tahtı sallanıyor! Çarpıcı gerçek ankette ortaya çıktı
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Viavoice şirketinin ülkede yayımlanan Liberation gazetesi için yaptığı anket sonuçları, aşırı sağcı Le Pen'in son iki yılda kamuoyunda daha iyi bir imaj çizdiğini gösterdi.

2021'de yapılan ankette katılımcıların yüzde 27'si sağcı siyasetçi hakkında olumlu görüş bildirirken, yeni sonuçlarda bu oran yüzde 37 oldu.

Eski sonuçlara göre Le Pen'in "Fransızlara faydalı çözümler sunabileceğini" düşünenlerin oranı ise 8 puan artarak yüzde 44'e çıktı.

Ayrıca, katılımcıların yüzde 42'si Le Pen'in "cumhurbaşkanlığına uygun" olduğunu düşündüğünü belirtti. Bu oran 2 yıl önceki anket sonuçlarında yüzde 28'de kalmıştı.

Öte yandan, Fransa'yı içinde bulunduğu güncel sorunlardan çıkarma konusunda Le Pen'in "yetkin" olduğunu düşünenlerin oranı ise 8 puan artarak yüzde 35'e yükseldi.

  • marine le pen
  • güvenilirlik
  • fransa

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