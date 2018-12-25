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Macron'un yanında duran asker bayılarak yere yığıldı

Macron'un Çad'daki Fransız askerlerine hitabının ardından sahnede duran askerlerden biri bayıldı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çad'ın başkenti N'Djamena'da görev yapan Fransız askerleri ile bir araya gelidi. Macron konuşmasını Twitter hesabından canlı yayınladı.
 
Macron'un 20 dakikalık konuşmasının ardından Fransız ulusal marşı 'La Marseillaise okundu. Ulusal marşın bitiminde sahnede duran askerlerden biri bayıldı.
 
Askerin yere yığılmasıyla Macron şaşırırken, askerler arkadaşına hemen yardım etti.
 
 

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