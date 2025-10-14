Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Rajoelina, feshettiği Ulusal Meclis tarafından görevden alındı

Ulusal Meclis'te yapılan oylamada 163 milletvekilinden 131'i oy kullandı. 130 milletvekilinin evet, bir milletvekilinin ise "boş" oy kullandığı oylama sonucunda Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın görevden alınması kabul edildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Meclis'in daha önce feshedildiği hatırlatılarak, toplantının anayasaya aykırı ve hükümsüz olduğu bildirildi.

Bugün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın, yayımladığı kararnameyle Anayasa'nın 60. maddesi hükümleri uyarınca Ulusal Meclis'i feshettiği bildirilmişti.

Kararnamede ayrıca, acil durum gerekçesiyle kararın radyo ve televizyon yoluyla duyurulduğu anda yürürlüğe girdiği ve Resmi Gazete'de yayımlanmasından bağımsız olarak derhal uygulanmaya başlandığı ifade edilmişti.

Madagaskar'da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşmüş, ordunun bazı unsurları da protestoculara destek vermişti.

Gösterilerde şu ana kadar 22 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.