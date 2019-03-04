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Madagaskar'da kızamık salgınından dolayı çoğu çocuk bine yakın kişi öldü

Madagaskar'da kızamık salgınında Eylül 2018-Şubat 2019 arasında çoğu çocuk bine yakın kişinin öldüğü bildirildi.

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Birleşmiş Milletler Çocuk Fonunun (UNICEF) açıklamasına göre, ada ülkesi Madagaskar'da 3 Eylül-21 Şubat arasında 76 bin 871 kızamık vakası görüldü. Bu vakalardan çoğunluğu çocuk 928'i ölümle sonuçlandı.
 
Madagaskar hükümetinin UNICEF ve diğer ortak kuruluşlarla ocakta başlattığı aşı kampanyası kapsamında 3,4 milyon çocuk kızamığa karşı aşılandı. Martta 3,9 milyon çocuğun daha aşılanması hedefleniyor.
 
Kızamık aşısının zorunlu olmadığı Madagaskar'ın yağışlı sezonda bulunması, çok sayıda çocuğa ulaşılmasını zorlaştırıyor.
 
Ateş, halsizlik, öksürük, burunda akıntı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme de neden olabiliyor.

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