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Adıyaman'daki maden ocağında korkutan heyelan

Adıyaman’da bir maden ocağında şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan korku ve paniğe neden olurken, işçilerin kaldığı konteynerler kaya parçaları ve toprak ile doldu.

  • İHA
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Adıyaman-Çelikhan karayolu Koçali köyü yakınlarında bulunan bir firmaya ait maden ocağında şiddetli yağmurun ardından heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelanla birlikte dağlardan kopan kaya parçaları maden ocağına yuvarlandı. Maden ocağında bulunan işçilerin kaldığı konteynerler toprak ve sularla doldu. Maddi hasarın yüksek olduğu, ölen ya da yaralananın ise olmadığı olayda büyük paniğin yaşandığı belirtildi. 

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