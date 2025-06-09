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Dünya

Madleen gemisi Aşdod Limanı'na götürüldü! İlk iş Filistin bayrağını söktüler

Gazze'ye insani yardım götürme amacıyla yola çıkan ve gece saatlerinde İsrail güçlerince alıkonulan 'Madleen' gemisi, İsrail savaş gemileri eşliğinde İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaştı. Soykırımcıların ilk iş olarak, gemideki Filistin bayraklarını kaldırdıkları görüldü.

AA9 Haziran 2025 Pazartesi 21:55 - Güncelleme:
Madleen gemisi Aşdod Limanı'na götürüldü! İlk iş Filistin bayrağını söktüler
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Uluslararası sularda ilerlerken İsrail ordusunun 9 Haziran'da düzenlediği baskınla el koyduğu "Madleen" gemisi, İsrail'in güneyindeki limana getirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre ise Madleen yelkenlisindeki aktivistleri temsil eden avukatlar, müvekkillerinin 17 saat boyunca alıkonulmasının ardından Aşdod Limanı'na getirildiğini belirtti.

İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi tarafından temsil edilen 12 aktivistin büyük olasılıkla mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

GEMİDE KİMLER VAR?

Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

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