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Madonna, İsrail'deki Eurovision şarkı yarışmasını boykot etmeyecek

Amerikalı şarkıcı Madonna, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etmesi yönündeki çağrıları 'müziğini siyasete alet etmeyeceği' gerekçesiyle reddetti.

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Amerikalı şarkıcı Madonna, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etmesi çağrılarını ''müziğini siyasete alet etmeyeceği'' gerekçesiyle reddetti.

Madonna, Tel Aviv'de düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrılarına yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Boykot çağrılarını "müziğin siyasi gündemlere hizmet etmeyeceği" gerekçesiyle reddeden Madonna, bölgede masum insanların hayatını kaybetmesinden ve siyasi çıkarlar için şiddetin sürdürülmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, dualarının barıştan yana olduğunu belirtti.

Filistin destekçileri, Madonna'dan, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etmesini istemişti.

İsrail medyasına göre, Madonna, 40 koro üyesi, 25 dansçının yanı sıra koreografi, sahne, ışık ve görsel şovdan sorumlu onlarca profesyonelin de aralarında bulunduğu 135 kişilik bir grupla cumartesi Tel Aviv'deki Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alacak.

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