İspanya'da makinistler, personel eksikliği gerekçesiyle 10 günlük greve başladı

Madrid Metro Makinistleri Sendikası, personel eksikliği ve toplu sözleşme maddelerinin tam olarak yerine getirilmemesinden kaynaklanan güvenlik sorunları gerekçesiyle makinistlerin greve başladığını açıkladı.

Kentteki 12 metro hattının 9'unda yapılan grev dolayısıyla sabah saat 06.05-09.00 ve akşam 17.00-22.30'da metro seferleri gecikmeli yapılıyor.

Madrid Metro şirketi, grevden dolayı asgari hizmetin verildiğini belirtti. Sabah işlerine giden Madridlilerin bazı metro duraklarında kuyruklar oluşturduğu ancak olağanüstü bir durumun yaşanmadığı kaydedildi.

Taraflar arasında herhangi bir anlaşma sağlanmazsa grev, hafta sonu hariç 20 Aralık'a kadar devam edecek.