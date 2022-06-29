Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalandı.

Türkiye, mutabakatla ciddi kazanımlar elde etti.

Süreci yakından takip eden dünya basını, Türkiye'nin "istediğini aldığını" yazdı.

İsrailli Haaretz, gelişmeyi "Türkiye 'istediğini aldı'. İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya kabul etmeye hazır." başlığıyla verdi.

Al Jazeera, "Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin vetoyu geri çekmesiyle NATO yolunda" derken, Le Monde, Madrid'deki mutabakatın ardından NATO Genel Sekreteri Soltenberg'in, "Tarihi bir karar" açıklamasında bulunduğunu yazdı.

New York Times ve Washington Post gazeteleri de, Madrid'deki kritik NATO zirvesi öncesi varılan mutabakata ilişkin Stoltenberg'in sözlerini aktardı. Genel Sekreterin "Son 10 yılın en büyük güvenlik krizi aşıldı." ifadesine yer verildi.

İngiliz gazetesi The Guardian, Türkiye'nin kaygılarının giderildiğini ve mutabakat sağlandığını yazdı. İmzalanan muhtırada, PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye ile tam iş birliği yapılacağının belirtildiği vurgulandı.

The Economist dergisi de, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO adaylığına yönelik blokesini kaldırdığını aktardı; "Recep Tayyip Erdoğan eve zaferle dönüyor" ifadesi kullanıldı.