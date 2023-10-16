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Dünya

Maduro, Abbas ile telefonda görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına ilişkin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 07:04 - Güncelleme:
Maduro, Abbas ile telefonda görüştü
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Abbas ile çekilen fotoğrafını X sosyal medya hesabından paylaşan Maduro, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı.

Maduro, "İsrail'in sivil halka karşı gelişigüzel saldırıları nedeniyle Gazze'de binlerce ölüm ve korkunç bir durumla karşı karşıyayız. Uluslararası hukukun saygı sınırı aşılmış ve uluslararası anlaşmalar ihlal edilmiştir. Abbas bana olayların gelişimini ayrıntılı şekilde anlattı. Birleşmiş Milletler kararlarına uyulması ve aynı zamanda uluslararası yasallığın yeniden tesis edilmesi hususunda hem fikiriz." ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın Filistin davasına olan bağlılığını vurgulayan Maduro, bu hedeflere ulaşılması için Filistin yönetiminin "koşulsuz" desteklendiğini belirtti.

Maduro, sivillere yönelik askeri saldırıların derhal durdurulması gerektiğini ve uluslararası barış konferansının bir an önce düzenlenmesinin elzem olduğunu söyledi.

İnsani kanallar aracılığıyla Gazze'ye yardım göndereceklerini duyuran Maduro, "Önümüzdeki günlerde sürekli destek planının bir parçası olarak Gazze Şeridi'ne 30 tonu aşkın insani yardım gönderme kararı aldık." ifadelerine yer verdi.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

  • Gazze
  • Mahmud Abbas
  • Nicolas Maduro

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