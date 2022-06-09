Maduro: ABD hükümeti, Meksika Diyaloğunu sırtından bıçakladı

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhaliflerle yürütülen diyalog sürecinin yanı sıra ülkesinin Arjantin ve Meksika ile ilişkilerine yönelik AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Maduro, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında ulusal diyalog sürecinin her zaman var olduğunu ve bu diyaloğun devam edeceğini belirtti.

Kendisinin bizzat yakın zamanda Venezuela'daki tüm muhalif aktörler ve siyasi partilerle görüştüğünü dile getiren Maduro, bu muhalif partiler ile Meksika görüşmelerinin gündemine geri dönülmesi olasılığını ele aldıklarını kaydetti.

Maduro, Meksika'daki görüşmelerin iyi tanımlanmış bir gündemle çok iyi gittiğine dikkati çekerek, "Maalesef ABD hükümeti, Meksika Diyaloğunu sırtından bıçakladı. Şimdi Meksika'ya dönmeyi denemeleri için tüm muhalif aktörlerle fikir birliğine varmaya çalışıyoruz. Umarım gelecek hafta güzel sonuçlar alınır. " dedi.

- ARJANTİN VE MEKSİKA İLE İLİŞKİLER

Ülkesinin komşularıyla olan ilişkilerine de değinen Maduro, Arjantin'in yanı sıra Meksika ile ilişkilerin iyileştirilmesi sürecinin iyi gittiğini ifade etti.

Maduro, Türkiye ziyareti sırasında Meksika'nın Karakas'a büyükelçi atadığı haberinin kendisine ulaştığını dile getirerek, "Geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından kabul edilecek. Karakas'a döner dönmez güven mektubunu sunması için kabul edeceğim." diye konuştu.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in de ülkesinin yeni Karakas Büyükelçisini atadığını, söz konusu büyükelçinin de yakında Venezuela'ya geleceğini belirten Maduro, "İlişkilerin Arjantin ile ekonomik, diplomatik, siyasi ve enerji iş birliğini geliştirmeyi ve genişletmeyi amaçladığını inanıyorum." ifadesini kullandı.

- "EŞİM VE BEN TÜRK DİZİLERİNİ ÇOK SEVİYORUZ"

Maduro, eşi Cilia Flores ile Türk dizilerini çok sevdiklerini dile getirerek, "Diriliş Ertuğrul", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Payitaht Abdülhamid" dizilerini izlediklerini aktardı.

Türk dizilerinden övgüyle bahseden Maduro, bugünlerde "Kuruluş Osman" dizisini izlediklerini ifade etti.

- KURULUŞ OSMAN VENEZUELA TELEVİZYONUNDA YAYINLANACAK

"Kuruluş Osman" dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ ile de görüştüğünü belirten Maduro, "Dizi, çok heyecan verici. Çok yakında Venezuela televizyonunda dizinin ilk gösterimini yapacağız." dedi.

Maduro, Diriliş Ertuğrul'un şimdiye kadar favori dizisi olduğunu ancak artık bu yeri Kuruluş Osman'ın aldığını kaydetti.

"Destan" dizisini de izlemesinin tavsiye edildiğini aktaran Maduro, "Yani gerçekten yapım kapasitesi, yönetmenlik kapasitesi, oyunculuk, renklendirme Türk dizilerinde dünyada birinci sırada." şeklinde konuştu.