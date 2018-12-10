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Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD, Venezuela'da darbe yapmak istiyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela hükümetini devirmeye hazırlandığını söyledi.

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Maduro AVN News'e yaptığı açıklamada "Venezuela'nın demokrasisini zayıflatmak ve ülkemizdeki anayasal, demokratik rejime karşı bir darbe yapmak amacıyla Beyaz Saray hazırlıklara başladı" dedi ve ilerleryen günlerde konuyla ilgili basın açıklaması yapacağını söyledi.
Venezuelalı yetkililer, ağustos başlarında Maduro'nun Caracas'ta katıldığı askeri geçit törenine suikast düzenlenmek istendiğini açıklamıştı. Dronelara patlayıcı yerleştirilerek gerçekleştirilmeye çalışan saldırı başarılı olmamıştı.
 
Maduro daha sonra ABD'nin, suikastı organize etmek için Kolombiya'ya talimat verdiğini iddia etmişti.
 
(Sputnik)

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