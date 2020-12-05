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  • Maduro, ABD'nin çirkin teklifini deşifre etti! ''Anlattıklarım roman değil, gerçek''
Dünya

Maduro, ABD'nin çirkin teklifini deşifre etti! ''Anlattıklarım roman değil, gerçek''

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Venezuela Özel Temsilcisinin, eşine kendisinden boşanma karşılığında ABD yönetiminin ‘kayıtsız şartsız desteğini' teklif ettiğini açıkladı.

DHA05 Aralık 2020 Cumartesi 07:24 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 07:24
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sanal olarak düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisinin, eşi Cilia Flores'e Maduro’dan boşanması karşılığında Amerikan yönetiminin kayıtsız şartsız desteğini teklif ettiğini belirtti. 

Maduro, “Elçileri aracılığıyla Donald Trump ile her zaman bir ilişkimiz oldu” dedi ve ABD diplomatının Cilia'ya Maduro’dan boşanmasını ‘öneren’ bir mesaj gönderdiğini de sözlerine ekledi. 

Venezuelalı lider ABD diplomatının gönderdiği mesajda, “Maduro'dan boşanırsan, yurt dışına seyahat edeceksin ve sana tüm desteği vereceğiz Cilia” denildiğini ifade ederek, “Bu bir roman değil. Gerçek bu” dedi.

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