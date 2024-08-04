Maduro, Katar'da ABD ile varılan ''gizli anlaşmayı'' paylaştı

Miami Herald gazetesinin haberine göre, Maduro, ABD ile varılan, Katar'da imzalanan "gizli anlaşmaya" dair belgeleri sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımda yer alan belgede Biden yönetimiyle, Maduro yönetiminin ülkedeki devlet başkanı seçimine muhalefetin katılması ve seçimlere "bağlı kalınması" halinde ABD'nin Venezuela'ya petrol, bankacılık ve altın sektörlerindeki yaptırımlarını kaldırma konusunda anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Seçimde galip gelen kişinin görevine başlamasının ardından yaptırımların kaldırılacağı ifadesi yer alan belgede, bu noktada ABD hükümetinin Venezuela ile diplomatik ilişkileri "yeniden başlatacağı" ve ABD'de el konulan Venezuela varlıkları üzerindeki yasağın kaldırılacağı kaydediliyor.

Katar'da imzalanan, 28 Eylül 2023 tarihli "gizli anlaşmada" belgeyi ABD adına kimin imzaladığı görülmezken Beyaz Saray'dan Maduro'nun paylaşımına ilişkin açıklama yapılmadı.

- ABD, VENEZUELA'NIN PETROL, DOĞAL GAZ VE ALTIN SEKTÖRLERİNE YÖNELİK BAZI YAPTIRIMLARI ASKIYA ALMIŞTI



ABD yönetimi, 2023'te Venezuela'da hükümetin muhalefet ile seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından ülkenin petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik uyguladığı bazı yaptırımları askıya almıştı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela'da muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun temsilcileri arasında seçim yol haritası anlaşmasının imzalanmasına yanıt olarak ve Venezuela halkının desteklenmesi amacıyla Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) bazı yaptırımları askıya almaya yönelik 4 genel lisans yayımladığı belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu genel lisanslarla Venezuela'da petrol ve doğal gaz sektörünü kapsayan işlemlere 6 aylık geçici izin verileceği ve Venezuela devletine ait altın madenciliği şirketi Minerven ile işlere müsaade edileceği aktarılmıştı.

Açıklamada ayrıca, belirli Venezuela devlet tahvillerinin yanı sıra Venezuela devletine ait petrol ve doğal gaz şirketi PDVSA tarafından ihraç edilen borç ve öz sermayeler üzerindeki ikincil ticaret yasağını kaldırmak için ilgili iki lisansta değişiklik yapıldığı, birincil Venezuela tahvil piyasasında ise işlem yasağının devam ettiği kaydedilmişti.

- VENEZUELA'DAKİ SEÇİMLER



Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Seçim Konseyinin tüm verileri hala yayımlamadığını, muhalefetin ise Venezuela genelindeki sandıklardan gelen sayım dökümlerinin yüzde 80'inden fazlasını yayımladığını belirterek, "Çok sayıda kanıt göz önüne alındığında ABD ve en önemlisi Venezuela halkı için Edmundo Gonzalez'in Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan başkanlık seçimlerinde en fazla oyu aldığı açıktır." ifadelerini kullanmıştı.