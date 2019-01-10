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Maduro: Lima Grubu'nun bütün ülkelerine diplomatik bir protesto notası verildi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde 'işleyen bir darbe planı olduğunu' belirterek, bugün yapılacak yemin töreni ile başlayacağı devlet başkanlığının yeni dönemini tanımayacaklarını bildiren Lima Grubu üyesi ülkelere bu pozisyonlarını 48 saat içinde değiştirmeleri için nota verildiğini açıkladı.

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Maduro, başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te düzenlediği basın toplantısında, Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan ve Meksika dışındaki tüm üyelerinin, kendisinin kuracağı yeni hükümeti tanımama kararı aldığı Lima Grubu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Ülkesinde 20 Mayıs 2018'de yapılan seçimleri yüzde 68'le kazanan Maduro, "ABD hükümetinin emriyle kurulduğunu" öne sürdüğü Lima Grubu için "yasa dışı" ve "mafya karteli" nitelemesinde bulundu.

Lima Grubu'nun kararının, "Venezuela'nın iç sorunlarını, 'tüm çelişkilerine' rağmen kendi muhalefeti ile çözmesine fırsat vermeden" alındığını söyleyen Maduro, bu kararın daha çok "küstah ve kukla hükümetlerin emir metnine" benzediğini söyledi.

- "Venezuela’da işleyen bir darbe planı var"

Söz konusu ülkelerin, "darbeler çağının devam ettiğini ve Venezuela halkının bu girişimlere vereceği bir cevabı olmadığını" düşündüğünü öne süren Maduro, şöyle devam etti:

"Lima kartelinin yaptığı şey Venezuela'nın meşru hükümetini hangi yolla olursa olsun devirmeye çalışmaktır ve şu an Venezuela'da Washington'dan, Lima kartelinden aldığı emirlerle işleyen bir darbe planı var. Ben de tüm açık yürekliliğimle 'Haydi bakalım ne kadar güçlüler?' diyorum. Venezuela halkı bütün girişimlere nasıl cevap vereceğini biliyor. Bolivarcı devrim, Venezuela'daki barış ve sükuneti bozmak isteyen her girişime cevap vermek için uzun süredir hazırlanıyor."

- Lima Grubu ülkelerine 48 saat süre

Bugün yapılacak yemin töreni ile yeni dönemine başlayacak Maduro, kendisinin bu görevini 4 Ocak'ta aldıkları kararla tanımayacaklarını açıklayan Lima Grubu'nun bütün ülkelerine protesto notası verildiğini duyurdu.

Maduro, "Bu notada, onlardan Venezuela ile ilgili pozisyonlarını ve müdahaleci politikalarını 48 saat içinde değiştirmelerini istedik. Bu olmazsa Venezuela hükümeti, Venezuela'nın egemenliği bütünlüğü ve haysiyetini savunmak için en sert ve acil tedbirleri alacak." dedi.

Nicolas Maduro, Lima Grubu'nun kararda imzası bulunmayan tek üyesi Meksika'nın nota gönderilen ülkeler arasında olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Ülkelerin, birbirlerinin içişlerine karışmalarının ve meşru hükümetleri ya da kurumlarını tanımama kararı almasını eleştiren Maduro, şunları kaydetti:

"Şimdi ben buradan Kolombiya'daki Yüksek Adalet Mahkemesinin ya da Devlet Başkanı Ivan Duque'nin gayrimeşru olduğunu söylesem ne olur? Çünkü birçok söz verdi hiçbirini yerine getirmedi. Kolombiya halkını kandırdı. Bu yüzden onu tanımadığımız söylesek uluslararası hukuk ne olur? Dünyada nasıl birlikte yaşanır? Birleşmiş Milletler'in sistemi ne hale gelir? Uluslararası diplomasi neye döner? Dünyanın sonu gelir, müdahaleci bir evreye gireriz, kaos olur."

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