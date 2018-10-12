Maduro: Trump yönetimi beni öldürmek istedi

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro, perşembe günü devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, Trump yönetiminin komşu Kolombiya hükümetine kendisini öldürme emri verdiğini iddia etti.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Beyaz Saray'dan Kolombiya'ya kendisinin öldürülme talimatının gittiğini söyleyen Maduro, "saçımın tek bir teline dahi dokunamayacaklar" diye konuştu.

4 Ağustos'ta başkent Caracas'ta bir askeri geçit töreni sırasında, Nicolas Maduro’nun bulunduğu bölüme iki drone ile bombalı saldırı düzenlenmiş, Maduro saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.Suikast girişiminin ardından yaptığı açıklamada Kolombiya Devlet Başkanı Santos ve ABD hükümetin suçlayan Maduro, şüphelilerin ABD’de yaşayan Venezuelalı muhalifler ve Kolombiya hükümeti ile bağlantısı olduğunu açıklamıştı.