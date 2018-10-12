Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Maduro: Trump yönetimi beni öldürmek istedi

Trump yönetimini kendisine suikast düzenlemeye çalışmakla suçlayan Maduro, 'saçımın tek bir teline dahi dokunamayacaklar' dedi.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro, perşembe günü devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, Trump yönetiminin komşu Kolombiya hükümetine kendisini öldürme emri verdiğini iddia etti.
 
Reuters haber ajansının aktardığına göre, Beyaz Saray'dan Kolombiya'ya kendisinin öldürülme talimatının gittiğini söyleyen Maduro, "saçımın tek bir teline dahi dokunamayacaklar" diye konuştu.
 
4 Ağustos'ta başkent Caracas'ta bir askeri geçit töreni sırasında, Nicolas Maduro’nun bulunduğu bölüme iki drone ile bombalı saldırı düzenlenmiş, Maduro saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.Suikast girişiminin ardından yaptığı açıklamada Kolombiya Devlet Başkanı Santos ve ABD hükümetin suçlayan Maduro, şüphelilerin ABD’de yaşayan Venezuelalı muhalifler ve Kolombiya hükümeti ile bağlantısı olduğunu açıklamıştı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbecilerin yeni katliam görüntüleri ortaya çıktı

Darbecilerin yeni katliam görüntüleri ortaya çıktı

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA