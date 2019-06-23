31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Maduro, Trump’ı bezdirdi!

ABD basınına göre Donald Trump, artık Venezuela’da rejim değişikliği istemiyor. Gerekçe olarak Trump’ın sıkılması ve Nicolas Maduro’yu devirmenin sandığı gibi kolay olmadığını anlaması gösterildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD ve Batı'nın aylardır diplomatik, ekonomik ve hatta askeri darbe ile yıkmak istediği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun artık görevini rahat şekilde yerine getirebileceği öne sürüldü. ABD merkezli Washington Post gazetesinin özel haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, artık Venezule'da herhangi bir rejim değişimi düşünmüyor.
 
ASKER SATMADI
Washington Post'a isimleri gizli kalmak şartıyla bilgi veren Beyaz Saray yetkililerine göre Trump, Maduro'nun devrilmesinin çok kolay olacağını düşünüyordu. Kendisini ilk önce ocak ayında 'devlet başkanı' ilan eden, nisan ayında ise arkasına bir grup askeri alarak darbe çağrısı yapan muhalif lider Juan Guaido ve destekçileri ardı ardına başarısız oldu. Venezuela ordusundaki komutanların da birçok kez ülkenin seçilmiş lideri Maduro'nun yanında yer almasının ardından Trump'ın artık bu defteri kapattığı ileri sürüldü.
 
SULAR DURULDU
Venezuela'da son haftalarda tansiyonun düştüğüne de dikkat çekilen haberde Trump'ın Maduro'yu devirmenin düşündüğünden çok daha karmaşık olduğunu fark ettiği belirtildi. Habere göre ilk başta Maduro'yu devirip büyük bir dış politika zafere elde edeceğini düşünen Trump artık sıkıldığı için bundan vazgeçti.

''Gençler benim kankam, dolayısı ile kankalarıma laf söyletmem.''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Oy pusulaları okullara böyle taşındı

Oy pusulaları okullara böyle taşındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı

İşte Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

İşte Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Galatasaray'da yeniden Trezeguet sesleri yükseliyor

Galatasaray'da yeniden Trezeguet sesleri yükseliyor

Yargıtay'dan milyonlarca anneyi ilgilendiren karar!

Yargıtay'dan milyonlarca anneyi ilgilendiren karar!

Kurbanlıklar bayrama hazır... İşte ilk fiyatlar

Kurbanlıklar bayrama hazır... İşte ilk fiyatlar

Vahşet! Annesinin başını taşla ezdi

Vahşet! Annesinin başını taşla ezdi

Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması

Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

'Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım.'

'Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım.'

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında...

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında...

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

Eski halı ve kilimlerle kendi 'halı saha'larını yaptılar

Eski halı ve kilimlerle kendi 'halı saha'larını yaptılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA