ABD ve Batı'nın aylardır diplomatik, ekonomik ve hatta askeri darbe ile yıkmak istediği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun artık görevini rahat şekilde yerine getirebileceği öne sürüldü. ABD merkezli Washington Post gazetesinin özel haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, artık Venezule'da herhangi bir rejim değişimi düşünmüyor.

ASKER SATMADI

Washington Post'a isimleri gizli kalmak şartıyla bilgi veren Beyaz Saray yetkililerine göre Trump, Maduro'nun devrilmesinin çok kolay olacağını düşünüyordu. Kendisini ilk önce ocak ayında 'devlet başkanı' ilan eden, nisan ayında ise arkasına bir grup askeri alarak darbe çağrısı yapan muhalif lider Juan Guaido ve destekçileri ardı ardına başarısız oldu. Venezuela ordusundaki komutanların da birçok kez ülkenin seçilmiş lideri Maduro'nun yanında yer almasının ardından Trump'ın artık bu defteri kapattığı ileri sürüldü.

SULAR DURULDU

Venezuela'da son haftalarda tansiyonun düştüğüne de dikkat çekilen haberde Trump'ın Maduro'yu devirmenin düşündüğünden çok daha karmaşık olduğunu fark ettiği belirtildi. Habere göre ilk başta Maduro'yu devirip büyük bir dış politika zafere elde edeceğini düşünen Trump artık sıkıldığı için bundan vazgeçti.