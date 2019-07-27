​'EKONOMİDE PETROLE BAĞIMLILIĞI AZALTACAĞIZ'

Bu arada Maduro, ülkesinin petrole olan bağımlılığını azaltmak için ekonomik kalkınmada yeni bir modeli uygulamaya koyacaklarını ifade etti.

BM Endüstriyel Kalkınma Örgütü Latin Amerika ve Karayipler Bölümü Şefi Diego Masera ile görüşmesinde konuşan Maduro, "Venezuela'nın ekonomik modeli deforme oldu. Mevcut model petrole dayanıyordu ve ülkemizi petrol fiyatlarına bağımlılıktan kurtaracak bir yola çıkıyoruz" dedi

(Sputnik)