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Dünya

Maduro: Yaptırımlar kaldırılırsa göç durur

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, tek taraflı yasa dışı yaptırımların kaldırılması halinde, güneyden kuzeye göç akışının duracağını vurguladı.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 06:31 - Güncelleme:
Maduro: Yaptırımlar kaldırılırsa göç durur
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Başkent Caracas'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Maduro, göç sorununa dikkati çekti.

Maduro, başta Venezuela olmak üzere, tek taraflı ekonomik yaptırımların kaldırılması durumunda güneyden kuzeye doğru olan göç akışının duracağını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden'a seslenen Maduro, "Venezuela tamamen sorunlarını aştığında ve ülke, üzerindeki tüm ekonomik yaptırımlardan kurtulduğunda, 1 yıldan kısa bir süre içinde ABD'ye tek bir göçmen bile gitmeyecek. Gönüllü olarak geri dönmek isteyen tüm göçmenlere kapımız açık" dedi.

Nicolas Maduro, ülkesine yönelik tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlara rağmen Venezuela ekonomisinin 14 çeyrektir büyüme kaydettiğini bildirdi.

Venezuela'nın 2025'e oldukça iyi hazırlandığını belirten Maduro, planlı ve stratejik büyüme için üretken sektörlerdeki ilerlemeyi yakından takip ettiklerini söyledi.

Hükümet verilerine göre, son 10 yılda Venezuela, başta ABD'den olmak üzere 900'ün üzerinde dış yaptırıma maruz kaldı.

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