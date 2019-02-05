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Maduro yardımları reddetti: Biz dilenciler ülkesi değiliz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uluslararası toplumun insani yardımlarına tepki göstererek, 'Biz dilenciler ülkesi değiliz' dedi.

  • İHA
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Venezuela’daki yönetim krizi devam ederken Devlet Başkanı Maduro’dan sert bir çıkış daha geldi. Uzun süredir ekonomik problemlerle boğuşan ülkede kriz olmadığını savunan Maduro, "Biz kimsenin dilenci değiliz" dedi. Maduro ayrıca ‘zihinsel yardıma’ ihtiyaç duymakla itham ettiği muhalefetin girişimlerini sert bir dille eleştird
  
ÜLKEMİZ ÇALIŞMAYA VE ÜRETİME ÇAĞRILMALI
 
Maduro ülkesinde gıda ve ilaç sıkıntısının olmadığını, Venezuela halkının insani yardım istemediğini iddia etti. Bu yardımı destekleyen muhalefetin zihinsel yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Maduro, ülkenin kuzeyindeki Aragua eyaletinde askeri üste yaptığı açıklamada, "Sözde insani yardım için sahte bir söz verilemez. Venezuela çalışmaya, üretime, ekonomimizin büyümesine çağrılmalı, biz dilenci değiliz" ifadelerini kullandı.
  
GUAİDO: 250-300 BİN İNSAN ÖLÜMÜN EŞLİĞİNDE
 
Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ise, New York Times’a verdiği röportajda, "Bu hükümet düşmeli, böylece tüm bu sefalete son verebiliriz. Ölümün eşiğinde 250-300 bin Venezuelalı var" sözlerini kullandı.
 
Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise yaşanan ekonomik ve siyasi kriz hakkında, "Venezuelalılar daha iyi bir geleceği hak ediyor. Yeterince acı çektiler. Maduro rejimi özgür ve adil bir seçim yapma zamanının geldiğini bilmeli. Yaptırımlar dahil olmak üzere Venezuela'da barış ve demokrasiyi garanti altına almak için ne gibi önlemler alabileceğimizi analiz ediyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.
 

´Birinci Jön Türk Kongresi´

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