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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askerlere birlik ve disiplin içinde olmaları talimatı verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki 'emperyalist darbe girişimi' karşısında askerlerden 'birlik ve disiplin' içinde olmalarını istedi.

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Ülkesinde "geçici devlet başkanlığı" ilan eden muhalifler, dışarıda ise ABD olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin baskısı karşısında zor günler geçiren Devlet Başkanı Maduro, Carabobo eyaletindeki 41. Zırhlı Tugayı ziyaret ederek güvenlik güçleri ile bir araya geldi.

Burada askerlere hitap eden Maduro, orduyu bölmek için sürekli komplo kurulduğunu fakat güvenlik güçlerinin Venezuela'ya ve anayasasına giderek daha sadık hale geldiğini söyledi.

Maduro, Venezuela'nın "kurtarıcısı" Simon Bolivar'ın 1819 yılında İkinci Kurucu Meclis konuşmasını yapmasının 200'üncü yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla 10-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek anma törenlerini hatırlattı. "Venezuela tarihinin en önemli askeri hareketliliklerine hazırlanıyoruz." diyen Maduro, ülkesindeki "emperyalist darbe girişimi" karşısında askerlerine birlik ve disiplin içinde olma talimatı verdi.

Maduro, "Hiç kimse kutsal gökyüzümüze dokunmasın diye tüm silah sistemlerini, askeri gücü, operasyon kabiliyetini, asker sivil birliğini ve milis kuvvetleri hazır tutacağız." dedi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, daha sonra askerlerin eğitim faaliyetlerini inceledi, kuvvet komutanları ile birlikte koşuya katıldı.

Venezuela'da ne oldu?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.

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