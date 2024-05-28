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Dünya

Maduro'dan Gazze kasabı Netanyahu'ya 'Herodes' benzetmesi

İsrail'in Refah'ta 'katliam' yaptığını söyleyen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarını tanımadığını vurgulayarak, 'Müslüman ve Hristiyan çocukları bombalıyor, hukuk onun umrunda değil. Netanyahu, bu çağın Herodes'idir.' dedi.

AA28 Mayıs 2024 Salı 09:54 - Güncelleme:
Maduro'dan Gazze kasabı Netanyahu'ya 'Herodes' benzetmesi
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Maduro, haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in dünyanın gözleri önünde Gazze'de "katliam" yaptığını belirtti.

ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) tepki gösteren Maduro, "ABD ve AB, ellerindeki güce rağmen bu katliamı durdurmak için hiçbir şey yapmıyor. Bana göre onlar, bu cinayetlerin suç ortaklarıdır." ifadesini kullandı.

- "SOYKIRIM SESSİZLİĞİ"

Maduro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarını tanımadığını vurgulayarak, "Müslüman ve Hristiyan çocukları bombalıyor, hukuk onun umrunda değil. Netanyahu, bu çağın Herodes'idir. ABD ne yapıyor? Peki Avrupa ne diyor? Sessiz kalıyorlar. Soykırım sessizliği... Hitler zamanından bu yana insanlığın şahit olduğu en korkunç soykırımlardan biri yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- HERODES KİMDİR?

Roma İmparatorluğu tarafından Yahudiye eyaletine atanan Kral Herodes, İsa peygamberin doğum haberini alınca tahtını korumak için Beytüllahim'de 2 yaşın altındaki tüm erkek bebeklerin öldürülmesi emrini veren zalim bir lider olarak biliniyor.

  • Nicolas Maduro
  • Binyamin Netanyahu
  • İsrail
  • Herodes

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