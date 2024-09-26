Maduro'dan Gazze ve Lübnan mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan insanlığın en önemli liderlerinden biri

Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, Parque Bolivar'da yer alan fuar merkezinde Akdeniz İhracatçı Birliklerince (AKİB) düzenlenen fuarın açılışına Devlet Başkanı Maduro'nun yanı sıra çok sayıda bakan, bakan yardımcıları ve üst düzey yetkililer katıldı.
Açılışta konuşan Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri dengeli şekilde geliştirmek üzerine konuştuklarını ve 2024'te şimdiye kadar yaklaşık 500 milyon dolar ticaret hacmine ulaştıklarını ve yıl sonunda bunun 800 milyon doları aşmasının öngörüldüğünü söyledi.
Maduro, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan ilk liderlerden biri olduğunu anımsatarak, daha sonra Venezuela'daki olaylarda Erdoğan ve Türkiye'den gördüğü desteğe minnettar olduğunu ifade etti.GAZZE VE LÜBNAN MESAJI
Bugün Filistin halkına karşı bir soykırıma girişildiğini, Türkiye'nin ve Venezuela'nın tarihte her zaman haklının yanında yer aldığını vurgulayan Maduro, Gazze'de ve Lübnan'da yaşananlara ilişkin Türkiye'yle aynı anlayışa sahip olduklarını, bu zulme karşı seslerini yükselttiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu bağlamda insanlığın en önemli liderlerinden biri olduğunun altını çizdi.
Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da Venezuela'nın Türkiye'nin Latin Amerika'ya açılım politikasının merkezindeki ülkelerden biri olduğunu ve büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.
Büyükelçi Karamanoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Venezuela'nın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.KAZAN-KAZAN İLİŞKİSİ
Venezuela Yatırım Kurumu Başkanı Alex Saab da Türkiye ile Venezuela arasındaki ticari ilişkilerin çok iyi seyrettiğini, son dönemde enerji, petrol, madencilik alanlarında bir dizi anlaşmalar imzalandığını, kazan-kazan ilişkisiyle iki ülke halklarının refahını artırmaya devam edeceklerini söyledi.
Konuşmaların ardından Karakas'taki Maarif Vakfı okullarından 6 kız öğrenci, geleneksel Venezuela danslarını sergiledi.