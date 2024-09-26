Maduro'dan Gazze ve Lübnan mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan insanlığın en önemli liderlerinden biri

Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, Parque Bolivar'da yer alan fuar merkezinde Akdeniz İhracatçı Birliklerince (AKİB) düzenlenen fuarın açılışına Devlet Başkanı Maduro'nun yanı sıra çok sayıda bakan, bakan yardımcıları ve üst düzey yetkililer katıldı.

İspanya ile Venezuela arasında diplomatik kriz! Büyükelçi geri çağrıldı Türkiye'den 25 firmanın stant açtığı, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine (GAİB) üye 14 firmanın yetkililerinin ise görüşmeler yapmak üzere katılım sağladığı fuarın açılışı, Venezuela'daki Türk iş insanlarından İbrahim Eser'in 9 yaşındaki oğlu Devrim Eser, Maduro'nun her vesileyle çok sevdiğini ifade ettiği "Diriliş: Ertuğrul" dizisinin müziğini kemanıyla çalmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri dengeli şekilde geliştirmek üzerine konuştuklarını ve 2024'te şimdiye kadar yaklaşık 500 milyon dolar ticaret hacmine ulaştıklarını ve yıl sonunda bunun 800 milyon doları aşmasının öngörüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'den Gazze için seslendi: Daha neyi bekliyorsunuz? Maduro, Türkiye'nin jeopolitik konumuyla 21. yüzyılın yükselen güçlerinden birisi olduğuna dikkati çekerek, Venezuela'nın da potansiyel vadettiğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan "model" olması gerektiğini ve bu çerçevede, ikincisi yapılan "Türk İhraç Ürünleri Fuarı"na büyük önem verdiklerini anlattı.

Maduro, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan ilk liderlerden biri olduğunu anımsatarak, daha sonra Venezuela'daki olaylarda Erdoğan ve Türkiye'den gördüğü desteğe minnettar olduğunu ifade etti.

Bugün Filistin halkına karşı bir soykırıma girişildiğini, Türkiye'nin ve Venezuela'nın tarihte her zaman haklının yanında yer aldığını vurgulayan Maduro, Gazze'de ve Lübnan'da yaşananlara ilişkin Türkiye'yle aynı anlayışa sahip olduklarını, bu zulme karşı seslerini yükselttiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu bağlamda insanlığın en önemli liderlerinden biri olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da Venezuela'nın Türkiye'nin Latin Amerika'ya açılım politikasının merkezindeki ülkelerden biri olduğunu ve büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.

Başkan Erdoğan'ın sözleri rahatsız etti! "İsrail'in iş birlikçileri mesajı almış" Karamanoğlu, son yıllarda Türkiye'nin bölgede en önemli ticari ortaklardan biri haline geldiğini, Venezuela'nın refahına ve istikrarına büyük önem verdiğini kaydederek, Venezuela'ya yönelik dışarıdan müdahaleleri ve tek taraflı zorlayıcı yaptırımları reddettiklerini, bu haksız ve tek taraflı yaptırımların Venezuela halkına zarar verdiğini, ülkeler arasında serbest ticareti engellediğini ifade etti.

Büyükelçi Karamanoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Venezuela'nın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Venezuela Yatırım Kurumu Başkanı Alex Saab da Türkiye ile Venezuela arasındaki ticari ilişkilerin çok iyi seyrettiğini, son dönemde enerji, petrol, madencilik alanlarında bir dizi anlaşmalar imzalandığını, kazan-kazan ilişkisiyle iki ülke halklarının refahını artırmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye LAK bölgesinde başardı La Guaira Valisi Jose Antonio Teran da yakın zamanda Gaziantep'i ziyaret ettiğini, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile La Guaira arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına ilişkin Mutabakat Zaptı imzalandığını, Türk firmalar ve iş insanlarıyla önemli mutabakatlara vardıklarını, Türk yatırımları sayesinde La Guaira bölgesinde çeşitli fabrikaların kurulacağını anlattı.

Konuşmaların ardından Karakas'taki Maarif Vakfı okullarından 6 kız öğrenci, geleneksel Venezuela danslarını sergiledi.