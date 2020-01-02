Maduro'dan Trump'a sürpriz teklif! 'Nerede, ne zaman, nasıl istiyorsa...'

Kendisini "diyalog adamı" olarak nitelendiren Maduro, "Ben diyalog adamıyım. (ABD Başkanı) Donald Trump ya da ABD'yi yöneten her kimse nerede, ne zaman, nasıl istiyorlarsa biz ikili ilişkilerimizin yeni temelini tesis etmek ve bölgenin istikrarına katkıda bulunmak için yüksek saygı ve onur ile bir diyalog için hazırız." ifadesini kullandı.
Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmişti.