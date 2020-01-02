İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9594
  • EURO
    6,6593
  • ALTIN
    292.62
  • BIST100
    115932
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Maduro'dan Trump'a sürpriz teklif! 'Nerede, ne zaman, nasıl istiyorsa...'
Dünya

Maduro'dan Trump'a sürpriz teklif! 'Nerede, ne zaman, nasıl istiyorsa...'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile ülkesi arasında yaklaşık 1 yıldır yaşanan tansiyonun düşürülmesi için ABD Başkanı Donald Trump'a diyalog çağrısında bulundu.

AA02.01.2020  21:30 - Güncelleme: 02.01.2020  21:30
Maduro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump yönetimi ile 2020'de yeni bir sayfa açmak istediğini belirtti.

Kendisini "diyalog adamı" olarak nitelendiren Maduro, "Ben diyalog adamıyım. (ABD Başkanı) Donald Trump ya da ABD'yi yöneten her kimse nerede, ne zaman, nasıl istiyorlarsa biz ikili ilişkilerimizin yeni temelini tesis etmek ve bölgenin istikrarına katkıda bulunmak için yüksek saygı ve onur ile bir diyalog için hazırız." ifadesini kullandı.

ABD ve Venezuela arasındaki kriz

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmişti.

ABD başta olmak üzere yaklaşık 50 ülke, Venezuela'da Nicolas Maduro liderliğindeki sosyalist hükümete karşı Juan Guaido'yu ülkenin meşru devlet başkanı olarak tanımıştı.
Maduro yönetimi ise kendisine yönelik darbenin arkasında ABD'nin olduğunu savunurken, Trump yönetimi ise Maduro'yu köşeye sıkıştırmak amacıyla bu ülkeye yönelik yaptırımlar uyguluyor.

Papa Francis, elini bırakmayan kadına tepki gösterdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net uyarı: Bunlar iyi günleri
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net uyarı: Bunlar iyi günleri

Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net uyarı: Bunlar iyi günleri

Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken iki uçuş
Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken iki uçuş

Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken iki uçuş

'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'
'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

Libya'da Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelir mi?
Libya'da Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelir mi?

Libya'da Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelir mi?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.