Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce bu ülkeye ‘blokaj veya karantina’ uygulanabileceğini belirtmesinin ardından BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada’yı BM Güvenlik Konseyi’ne başvurması için talimat verdi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Maduro, “Donald Trump Venezüella’ya karşı karantina uygulamaya düşündüğünü söyledi, yani hiçbir gemi ne girecek, ne de çıkacak. Bu bir blokaj. Venezüella’nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada’ya, bugün Güvenlik Konseyi’ne Donald Trump’ın yasadışı ve suç teşkil edecek türdeki bu tehditleriyle ilgili bilgi vermesi için talimat verdim” diye konuştu.

Trump’ın açıklamasını ayrıca kınayan Maduro, “Donald Trump’a söylüyorum, kriminal emperyalizm Venezüella ile baş edemeyecek, Venezüella’nın denizleri özgür, egemen ve bağımsız olacak ve bu denizlerde kendimizin vereceği kararla dolaşacağız. Venezüella’ya karantina uygulamak istiyorsanız, çarpışmaya hazırlanın” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalardan sonra Venezüella’nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, Güvenlik Konseyi’nden ABD’nin tehditleri karşısında beklemeksizin harekete geçmesini talep etti.