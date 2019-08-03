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Maduro'dan Trump'a: Venezuela'ya karantina uygulamak istiyorsanız, çarpışmaya hazırlanın

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Trump’ın ülkeye ‘blokaj veya karantina’ uygulanabileceği yönündeki açıklamalarının ardından BM Daimi Temsilcisi Moncada’yı BM Güvenlik Konseyi’ne başvurması için görevlendirdi. Maduro, 'Venezuela’ya karantina uygulamak istiyorsanız, çarpışmaya hazırlanın” dedi.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce bu ülkeye ‘blokaj veya karantina’ uygulanabileceğini belirtmesinin ardından BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada’yı BM Güvenlik Konseyi’ne başvurması için talimat verdi.
 
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Maduro, “Donald Trump Venezüella’ya karşı karantina uygulamaya düşündüğünü söyledi, yani hiçbir gemi ne girecek, ne de çıkacak. Bu bir blokaj. Venezüella’nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada’ya, bugün Güvenlik Konseyi’ne Donald Trump’ın yasadışı ve suç teşkil edecek türdeki bu tehditleriyle ilgili bilgi vermesi için talimat verdim” diye konuştu.
 
Trump’ın açıklamasını ayrıca kınayan Maduro, “Donald Trump’a söylüyorum, kriminal emperyalizm Venezüella ile baş edemeyecek, Venezüella’nın denizleri özgür, egemen ve bağımsız olacak ve bu denizlerde kendimizin vereceği kararla dolaşacağız. Venezüella’ya karantina uygulamak istiyorsanız, çarpışmaya hazırlanın” ifadelerini kullandı.
 
Bu açıklamalardan sonra Venezüella’nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, Güvenlik Konseyi’nden ABD’nin tehditleri karşısında beklemeksizin harekete geçmesini talep etti.
 
VENEZUELA'DAKİ DURUM
 
Yıllardır ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.
 
Türkiye, Rusya, Çin ve diğer bazı ülkeler ise Maduro’yu ülkenin meşru devlet başkanı olarak desteklemişti. Moskova Guaido’nun ‘başkanlık statüsünün’ yok hükmünde olduğunu açıklamıştı.
 
(Sputnik)
 

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