Maduro’nun rakibi Guaido, kendisini ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıyan İsrail’e teşekkür etti

Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı muhalif lider Juan Guaido, kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıyan İsrail’e şükranlarını ifade etti.

İsrail merkezli Times of Israel’de yer alan habere göre, Venezuela’da yürüttüğü “mücadeleyi” Polonya’da Naziler tarafından Yahudilerin tutulduğu Auschwitz Toplama Kampı'nın Sovyet askerleri tarafından kurtuluşuyla karşılaştıran Guaido, “Yetmiş dört yıl önce Auschwitz toplama kampı kurtarıldı, tıpkı bugün ülkemizin özgürlüğü için savaştığı gibi” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu pazar günü yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuş, "İsrail de ABD, Kanada, birçok Latin Amerika ülkesi ve Avrupaülkesine katılarak Venezuala'daki yeni yönetimi tanıdı." ifadesini kullanmıştı

ABD'DEN İSRAİL'E "GUAİDO'YU TANI" BASKISI

Geçtiğimiz hafta ABD’nin İsrail’den, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun istifasını zorlama girişimini desteklemesini ve “geçici devlet başkanı” olarak tanıdığı Guaido’ya destek vermesini istediği ileri sürülmüş, İsrail’in ise misilleme olarak Venezuelalı Yahudi cemaatinin üyelerine zarar gelebileceği endişesiyle destek duyurusunu ağırdan aldığı ileri sürülmüştü.

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre ise, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri perşembe günü Vaşhington’daki büyükelçilikte İsrailli diplomatlara Guaido’ya destek açıklaması yapmaları talebinde bulundu.