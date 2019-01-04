Bolsonaro, ABD'nin ülkesinde askeri üs kurmasına karşı çıkmadığını söyledi

Salı günü yemin ederel göreve başlayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, SBT televizyonuna verdiği röportajında önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın destek verdiği Venezuela lideri Maduro'nın bölgedeki gerginliği artırdığını belirten Bolsonaro, ABD askeri varlığının Brezilya'ya gelmesi noktasında müzakerelere açık olduğunu söyledi.

"Bu, dünyada ne olacağına bağlı. Böyle bir olasılığı ilerde konuşmak zorunda olmayacağımızı kim bilebilir." diyen Bolsonaro aradığı ve istediği şeyin Güney Amerika'da üstünlük olduğunu belirtti.

Salı günü yemin törenine İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da katılım gösterdiği Bolsonaro, ülkesinin Tel Aviv'de bulunan elçiliğini Kudüs'e taşımak istediğini de belirtmişti.

Eski bir asker olan Bolsonaro aynı zamanda, "Brezilya'nın Trump'ı" olarak da biliniyor.