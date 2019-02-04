Maduro’ya orduda üst düzey ihanet
Venezuela ordusunda ilk kez üst düzey bir general taraf değiştirdi. Hava Kuvvetlerinde görevli General Francisco Yanez, ABD destekli kukla lider Guaido’yu ‘başkan’ olarak tanıdı. Yanez’e destek veren Beyaz Saray, Venezuela ordusuna Maduro’yu devirme çağrısı yaptı.
ABD ve müttefiklerinin kukla muhalif lider Juan Guaido’yu ‘geçici başkan’ olarak tanıyarak darbe sürecini başlattığı Venezuela’da, ordu içerisinde ilk kez üst düzey bir isim taraf değiştirdiğini duyurdu. Guaido ve destekçilerinin dört gözle darbe yapmasını beklediği Venezuela ordusunda, Hava Kuvvetlerinde görevli General Francisco Esteban Yanez, kukla lider Guaido’yu ‘devlet başkanı’ olarak tanıdığını açıkladı. Yanez’e ilk destek, beklendiği gibi, Beyaz Saray’dan geldi.
KOLOMBİYA’YA KAÇTI
Hava kuvvetlerinin stratejik planlama direktörü Francisco Yanez, resmi Twitter hesabından yayınladığı bir video ile CIA desteki Guaido’nun tarafında geçtiğini duyurdu. Videoda ülkenin seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro’yu ‘diktatör’ olarak nitelendiren Yanez, silahlı kuvvetleri mensuplarının yüzde 90’ının iktidara karşı olduğunu savundu ve askerlere firar etme çağrısı yaptı. Deprem etkisi yaratan mesaj sonrası Yanez’le temas kurmaya çalışan AP haber ajansı, ihanete girişen generalin Kolombiya kodlu bir cep telefonu numarası kullandığını bildirdi. AP’nin haberinde Yanez’in kaçmış olabileceği kaydedildi.
Venezuela Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, General Yanez’i vatan haini ilan ederken, taraf değiştiren askere ilk destek ABD’den geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Yanez’i örnek göstererek Venezuela ordusunun yüksek rütbelilerine seslendi ve darbe için harekete geçmelerini istedi.
ABD HEVESLE BEKLİYOR
Bolton, mesajında, “Venezuela ordusunun yüksek rütbeli komutanları, şimdi halkın yanında yer alma zamanıdır. Venezuela için anayasayı ve demokrasiyi korumak sizlerin sorumluluğu ve hakkıdır. ABD, Venezuela ordu mensuplarına General Yanez’i takip etmeleri ve demokrasiyi savunan barışçıl protestocuları korumaları çağrısında bulunuyor” ifadelerini kullandı.
Trump: Askeri müdahale masada
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela yönetiminin görüşme teklifini kabul etmediğini belirterek, Venezuela’ya askeri saldırının ‘bir seçenek’ olduğunu söyledi. Amerikan CBS kanalına bir mülakat veren Trump, “Bunu söylemek istemiyorum ancak Venezuela’ya askeri müdahale kesinlikle bir seçenek” ifadeleriyle Maduro iktidarını işgalle tehdit etti. Venezuela’nın ‘dünyanın çok önemli bir parçası’ olduğunu belirten Trump, Maduro’nun kendisiyle görüşme için teklifte bulunduğunu ancak bunu reddettiğini sözlerine ekledi.
‘DUR DONALD DUR’
Venezuela’nın seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro’dan Trump’a yanıt gecikmedi. İspanyol La Sexta televizyonuna konuşan Maduro, Trump’a “Dur Donald dur. Elini kana bulayacak hatalar yapıyorsun” ifadeleriyle karşılık verdi.
Fransa kukla lideri resmen tanıyacak
Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Nathalie Loiseau, Venezuela Devlet başkanı Nicolas Maduro’nun pazar gecesine kadar başkanlık seçimlerini ilan etmediği takdirde Fransa’nın Juan Guaido’yu geçici başkan olarak tanıyacağını açıkladı. Reuters’da yer alan habere göre Venezuela’daki gelişmelerle ilgili LCI televizyonuna değerlendirmelerde bulunan Nathalie Loiseau, Maduro’nun bu yıl yeni kurucu meclis için parlamento seçimi yapılacağına dair açıklamasının ‘gülünç’ olduğunu söyledi. Loiseau, “Maduro bu geceye kadar başkanlık seçimlerini ilan etmezse, Venezuela’da meşru seçimler yapılıncaya kadar Guaido’yu geçici başkan olarak göreceğiz” dedi.
Amerikan bayraklı darbe mitingi!
Beyaz Saray’dan aldığı diplomatik ve mali destekle Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden kukla muhalif lider Juan Guaido’nun başkent Caracas’taki mitingine ‘vatana ihanet’ damga vurdu. Las Mercedes semtindeki Birinci Bulvarı’nda düzenlenen miting için kentin farklı bölgelerinden gruplar halinde gelen muhalifler, gösteride Venezuela bayrağından çok Amerikan bayrağı açtı. ABD Başkan Donald Trump ve kabinesi lehine sloganlar atan CIA destekli muhalifler, Washington’dan ülkelerinin seçilmiş lideri Nicolas Maduro’yu devirmesini istedi. Mitingde konuşan kukla lider Guaido ise destekçilerinden 12 Şubat’ta kutlanan “Gençlik Günü”nde yeniden sokağa çıkmalarını ve Devlet Başkanı Maduro karşıtı protestolar düzenlemelerini istedi.
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