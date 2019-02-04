Maduro’ya orduda üst düzey ihanet

ABD ve müttefiklerinin kukla muhalif lider Juan Guaido’yu ‘geçici başkan’ olarak tanıyarak darbe sürecini başlattığı Venezuela’da, ordu içerisinde ilk kez üst düzey bir isim taraf değiştirdiğini duyurdu. Guaido ve destekçilerinin dört gözle darbe yapmasını beklediği Venezuela ordusunda, Hava Kuvvetlerinde görevli General Francisco Esteban Yanez, kukla lider Guaido’yu ‘devlet başkanı’ olarak tanıdığını açıkladı. Yanez’e ilk destek, beklendiği gibi, Beyaz Saray’dan geldi.

KOLOMBİYA’YA KAÇTI

Hava kuvvetlerinin stratejik planlama direktörü Francisco Yanez, resmi Twitter hesabından yayınladığı bir video ile CIA desteki Guaido’nun tarafında geçtiğini duyurdu. Videoda ülkenin seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro’yu ‘diktatör’ olarak nitelendiren Yanez, silahlı kuvvetleri mensuplarının yüzde 90’ının iktidara karşı olduğunu savundu ve askerlere firar etme çağrısı yaptı. Deprem etkisi yaratan mesaj sonrası Yanez’le temas kurmaya çalışan AP haber ajansı, ihanete girişen generalin Kolombiya kodlu bir cep telefonu numarası kullandığını bildirdi. AP’nin haberinde Yanez’in kaçmış olabileceği kaydedildi.

Venezuela Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, General Yanez’i vatan haini ilan ederken, taraf değiştiren askere ilk destek ABD’den geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Yanez’i örnek göstererek Venezuela ordusunun yüksek rütbelilerine seslendi ve darbe için harekete geçmelerini istedi.

ABD HEVESLE BEKLİYOR

Bolton, mesajında, “Venezuela ordusunun yüksek rütbeli komutanları, şimdi halkın yanında yer alma zamanıdır. Venezuela için anayasayı ve demokrasiyi korumak sizlerin sorumluluğu ve hakkıdır. ABD, Venezuela ordu mensuplarına General Yanez’i takip etmeleri ve demokrasiyi savunan barışçıl protestocuları korumaları çağrısında bulunuyor” ifadelerini kullandı.