Mafya babalarının en seçkin yemeği! Yüzlercesi ele geçirildi

star.com.tr 18 Ekim 2021 Pazartesi 14:08 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 14:08

İtalya'da Roma İmparatorluğu döneminden devam eden ilginç ve bir gelenek, İtalyan mafyası tarafından devam ettiriliyor.



Roma İmparatorluğu döneminde seçkinler için lüks bir atıştırmalık olarak kabul edilen ve küçük fare türlerini içeren bir kemiriciler familyası olan 'yediuyuklayangiller', günümüz Hırvatistan ve Slovenya gibi ülkelerde tüketilmeye devam ediyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, güney İtalya'nın Calabria kentinde polisin kenevir tarlasına düzenlediği baskın sırasında yüzlerce ölü ve diri yediuyuklayangil bulundu. Tarlada bunları mafya mutfağı için hazırlayan üç kişi gözaltına alındı.

Polisin, dondurucuya yerleştirilen 235'i ölü ve çok sayıda canlı yediuyuklayangil bulduğu bildirildi.

Yaban hayatı koruma örgütü LIPU'ya göre, 'Ndrangheta mafyası, savaşan aileler arasında barışı yeniden sağlamak için düzenlenen uzlaşma şölenleri sırasında, korunan bir tür olan yediuyuklayangilleri servis ediyor.

Habere göre avcılar, Calabria'nın Aspromonte yaylalarında binlerce tuzak kuruyor ve ele geçirilen yediuyuklayangilleri yasadışı bir şekilde mafyaya ve restoranlara satıyor.

Bu hayvanların avı yasak olmasına rağmen, sadece mafya için değil, güney İtalya'nın bazı bölgelerindeki restoranların gizlice servis ettiği bildiriliyor.

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