Mağarada inanılmaz keşif! 1000 yaşında

star.com.tr 30 Ekim 2021 Cumartesi 09:19 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 09:19

Meksika'nın kadim medeniyeti Maya'ların izleri çeşitli çalışmalarlar gün yüzüne çıkıyor.



Son olarak Yucatan Yarımadası'nda araştırma yapan bilim insanları, Maya dönemine ait iyi korunmuş bir kano keşfetti.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden keşfe ilişkin yapılan açıklamada, "Bir mağarada... Beş metre[16 fit]derinlikte bir kütük bulundu. Daha yakından incelendiğinde, bir örtü takmak için simetrik kesikler olduğunu fark ettik. Bu da bunun platform tipi bir kano olduğunu açıkça ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.

Bilim adamları, 160 santimetre uzunluğundaki küçük teknenin cenotelerden, tortul kireçtaşı kayalarında bulunan büyük düdenlerden su çıkarmak veya ritüeller sırasında kullanılmış olabileceğine inanıyorlar.

BU TÜRDE BULUNAN İLK KANO

Arkeologların açıklamasında, "Bulgunun değeri, Maya topraklarında bulunan ve tamamen iyi durumda korunmuş bu türden ilk kano olması. Bu tekne ve küreklerin parçaları, Guatemala ve Belize'de Quintana Roo eyaletinde zaten bulundu.' denildi.

Enstitü, kanonun tam yaşını ve kullanılan ahşabın türünü öğrenmek için araştırmaya kasım ayında devam etmeyi planlıyor.

Arkeologlar, yakınlardaki iki havzada insan iskeleti, duvar resimleri, taş bir stel, bir ritüel bıçağı ve ritüellerde kullanılan seramik parçaları da dahil, başka malzemeler de keşfetti.

Bilim adamları, seramik türlerinin çeşitliliğine dayanarak, yerin birkaç yüzyıl boyunca ritüel törenler için kullanıldığına inanıyorlar.

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