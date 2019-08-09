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Mağarada kayaların arasına sıkıştı, 4 gün sonra kurtarıldı: 'Yanımda bıçak olsa kendimi öldürürdüm'

Kamboçya'da, bir mağarada gübre olarak da kullanılabilen yarasa dışkısı toplarken kayaların arasına düşüp, 4 gün boyunca mahsur kalan Sum Bora kurtarıldı. Polis, Bora'nın düşen el fenerini almak isterken iki kayanın arasındaki boşluğa sıkıştığını açıkladı.

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Ülkenin kuzeybatısındaki Battambang bölgesindeki mağarada susuz ve yiyeceksiz kalan 28 yaşındaki Sum Bora, ailesinin kendisini aramaya başlamasının ardından Salı günü bulundu.
 
200 kurtarma görevlisinin 10 saat süren uğraşı sonucu kurtarılan Sum Bora, hastanede tedavi altına alındı.
 
 
Khmer Times gazetesinde yayımlanan videoda konuşan Bora, "Hayatta kalma umudumu kaybetmiştim. Yanımda bir bıçak olsaydı kendimi öldürürdüm" dedi.
 
Sık sık birlikte yarasa dışkısı topladığı bir arkadaşının kendisini bulduğunu kaydeden Bora, "Her ikimiz de ufak tefeğiz ve dar geçitlerden geçebiliyoruz, dolayısıyla arkadaşım dar bir yerden uzanıp, mağaranın içinde beni bulabildi" diye konuştu.
 
 
Bora'nın eşi Keoun Sothea, eşinin baş, diz ve göğsündeki yaraların tedavi edildiğini söyledi
 
Sothea ayrıca, kurtarma ekibini gönderdiği ve aileye 2500 dolar bağışladığı için Kamboçya Başbakanı Hun Sen'e teşekkür etti.
 
BBC'nin haberine göre, benzer olayların önlenmesi için Chakrai Dağı'na tırmanış yasaklandı.
 
"Guano" olarak da bilinen yarasa dışkıları gübre olarak kullanılabiliyor.
 
Bu dışkıların toplanması, Güneydoğu Asya'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Kamboçya'da kazançlı bir iş.

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