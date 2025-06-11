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Dünya

Mağrip Direniş Konvoyu, Libya'ya ulaştı! Mısır'dan dikkat çeken açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi sınırına yakın olan Mısır'daki Ariş kenti ile Refah Sınır Kapısı'na ziyaretlerin ancak daha önceden alınacak resmi onaylarla mümkün olabileceğini bildirdi. Öte yandan Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu Mağrip Direniş Konvoyu, yola çıktığı Tunus'u geride bırakarak Libya'ya ulaştı.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 21:42 - Güncelleme:
Mağrip Direniş Konvoyu, Libya'ya ulaştı! Mısır'dan dikkat çeken açıklama
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Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ziyaret taleplerinin değerlendirilmesinde, savaşın başlangıcından bu yana uygulanan belirli idari düzenlemelere ve prosedürlere bağlı kalınacağı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik İsrail tarafından yapılan açık ve sistematik ihlallere, kuşatma ve aç bırakma politikasına karşı çıkan, Filistinlilerin haklarını destekleyen uluslararası ve bölgesel, resmî ve halk düzeyindeki tüm tutumların memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Ariş kenti ile Refah Sınır Kapısı'na ziyaret için izin başvurularının yalnızca yurt dışındaki Mısır Büyükelçilikleri, Kahire'deki yabancı elçilikler veya uluslararası sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla Mısır Dışişleri Bakanlığı'na yapılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu çerçevenin dışında iletilecek talepler dikkate alınmayacaktır." denildi.

GÖSTERİCİLER REFAH SINIR KAPISI'NDA BULUŞMAYI HEDEFLİYOR

Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu Mağrip Direniş Konvoyu, yola çıktığı Tunus'u geride bırakarak Libya'ya ulaştı.

Ayrıca dünyanın dört bir tarafından aktivistler Küresel Gazze Yürüyüşü için Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmaya başladı.

Aktivistler, 12 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelmeyi, 15 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı hedefliyor.

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