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Dünya

Magro: Dengeyi Türkiye sağlayabilir

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro, 'Devam eden bir savaş var. Ortadoğu'da durum çok zor. Bu dengeyi Türkiye sağlayabilir.' dedi.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 13:07 - Güncelleme:
Magro: Dengeyi Türkiye sağlayabilir
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Görev süresi dolan Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Türkiye'den ayrılmadan önce CNN TÜRK'e önemli açıklamalarda bulundu. Magro, "Türkiye Avrupa'nın bir parçası" dedi.

Magro, Türk vatandaşlarının Avrupa'ya vize almak konusunda yaşadığı sorunları değerlendirirken "Türkiye'ye karşı özel bir politikamız yok" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: Burada Avrupa Birliği'nin kuralları var. Kovid zamanında vize yoktu, sonra birden bire çok büyük bir istekle karşı karşıya kaldık. Zaman konusunda şimdi bazı ertelemeler yaşıyoruz. Ekibimize yeni kişileri ekledik. Bizim ekiplerimiz yetersiz olduğundan büyük talep karşısında zorluk çektik.

"TÜRKİYE AVRUPA'NIN BİR PARÇASI"

"Türkiye Avrupa'nın bir parçası" diyen Büyükelçi, Türkiye'nin bölgede üstlendiği role dikkat çekerek, "Devam eden bir savaş var. Ortadoğu'da durum çok zor. Bu dengeyi Türkiye sağlayabilir. Herkes Türkiye'nin bu sorumluluğu üstlenmesini ister" ifadelerini kullandı.

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