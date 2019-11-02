Mahathir'den ABD ve AB'ye karşı ASEAN'la hareket etme çağrısı

35. ASEAN Zirvesi kapsamında yapılan İş ve Yatırım Konferansı'nda konuşan Malezya Başbakanı Mahathir, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı ve AB ülkelerinin Malezya ile palm yağı ticaretine kısıtlama getirmesi konularına değindi.

Mahathir, ASEAN'ın 650 milyonluk nüfusu ve ekonomik potansiyelini koz olarak kullanabilmesi gerektiğinin altını çizdi ve AB ülkelerine hitaben, "Eğer Malezya'dan palm yağı ithalatını azaltırsanız biz de sizden bazı ithalatımızı azaltırız." dedi.

Başbakan Mahathir, "Biz ticaret savaşı istemiyoruz ama bazen onlar bize hoş olmayan şeyler yaptığında biz de kötü olmasını bilmeliyiz." ifadesini kullandı.

- "Trump hoş bir adam değil"

Ticari konularda ABD Başkanı Donald Trump gibi misilleme yapılması gerektiğini belirten Mahathir, "Trump'ın yaptığı gibi yapmalıyız. Kendisi hoş bir adam değil ama bu tür hamleleri yapıyor ve biz de bazen hoş olmayan kişilerden bile bir şey öğrenebiliriz." şeklinde konuştu.

ASEAN ülkelerine ekonomik konularda birlik içinde hareket etme tavsiyesinde bulunan Mahathir, "Her zaman tek bir sesle konuşmaya çalışalım. Eğer yalnız hareket ederseniz, bu ülkeler tarafından hor görülürsünüz." değerlendirmesinde bulundu.

Mahathir, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin olarak da şunları söyledi: "Eğer Trump yeniden seçilirse en kötü ihtimalle bu durum beş yıl daha sürebilir. Belki insanlar bir gün aklını başına alabilir. Bence Amerikan halkı memnun değil, bazıları memnun olabilir ama halkın çoğu mevcut hükümetin politikalarını desteklemiyor. Halkın büyük çoğunluğu ticaret savaşına karşı."

ASEAN ülkelerinin teknolojide de ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Mahathir, Çin'in tek başına teknolojide Güneydoğu Asya'yı geçtiğini fakat bölge ülkelerinin kendi potansiyelini henüz kullanamadığını ifade etti.