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Dünya

Mahkemelik oldu: 84 yaşındaki adamın deposundan Nazi dönemine ait tank çıktı!

Almanya'da 84 yaşındaki emekli bir adam, bodrum katında Nazi dönemine ait bir tank, uçaksavar silahı ve torpido sakladığı için ertelenmiş hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.

27 Temmuz 2021 Salı 22:41 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 22:41
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Almanya'daki avukatlar, bodrumunda İkinci Dünya Savaşı tankı, uçaksavar silahı ve torpido depolayan bir emekliyle nasıl başa çıkılacağı konusunda tartışıyor.

Eşyalar, 2015 yılında kuzeydeki Heikendorf kasabasındaki bir evden ordunun yardımıyla çıkarıldı. Ancak, yaşlı adamın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA KULLANILAN EN VERİMLİ ARAÇ

Yaşlı adamın avukatına göre, bir ABD müzesi, 50 ton ağırlığında ve 6,7 metre uzunluğundaki 1943 yapımı Panther tankını satın almak istiyor. Birçok uzman tankı, Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda kullandığı en verimli araç olarak tanımlıyor.

Bununla birlikte, yerel basında çıkan haberlere göre, çeşitli askeri silah ve savaş koleksiyoncuları, saldırı tüfekleri ve tabancalar da dahil olmak üzere evden ele geçirilen çeşitli başka silahları satın almaya ilgi duyduğunu açıkladı.

Heikendorf Belediye Başkanı Alexander Orth, askeri teçhizatın keşfine şaşırmadığını belirterek, "Görgü tanıklarına göre 1978'deki kar felaketi sırasında adam tankın içindeydi" dedi.

NİHAİ KARAR GELECEK AY ÇIKACAK

Öte yandan avukatlar, olası bir ertelenmiş ceza ve 500 bin euroya kadar para cezası konusunda görüşmelerde bulunuyor. Davanın merkezinde, adamın tankı ve silahları elinde tutarak Almanya'nın Savaş Silahları Kontrol Yasası'nı çiğneyip çiğnemediği yer alıyor. Söz konusu mevzuat, savaş silahlarının üretimini, satışını ve nakliyesini kontrol ediyor. Sanığın avukatı, tankın işlevsel olmadığını ve hurda metal için satın alındığını savunuyor.

Diğer taraftan, Alman askerlerinin paletsiz olan tankı çıkarması ve bir kamyona yüklemesi dokuz saat sürdü. Davaya ilişkin nihai kararın ise önümüzdeki ay çıkması bekleniyor.

(NTV)

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