Mahkum Filistinli kanser hastasının durumu ağırlaştı

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, 60 yaşındaki Dıkka'nın İsrail'in güneyindeki Barzilai Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun son dönemde gittikçe kötüleştiği kaydedildi.

İsrail'in Askalan (Aşkelon) Hapishanesi yönetiminin Filistinli mahkumun hastaneye naklini uzun süre geciktirdiği ve tıbbi ihmale maruz bıraktığı aktarılan açıklamada, Dıkka'nın hayatından tamamıyla İsrail Cezaevleri İdaresinin sorumlu olduğu ifade edildi.

Dıkka, 1984'te bir "İsrail askerini kaçırıp öldürme" suçlaması ile müebbet hapse mahkum edilmiş ve hapisteyken üniversite öğrenimini tamamlayarak siyasi bilimler dalında yüksek lisans diploması almıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 29'u kadın, 170'i çocuk olmak üzere yaklaşık 4 bin 800 Filistinli bulunuyor.