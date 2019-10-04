Mahkum Senatör dişçiden iple kaçtı
Kolombiya’da oy çaldığı için 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Kolombiyalı eski senatör Aida Merlano, muayene için gittiği dişçide yanında bulunan bir ip yardımıyla camdan atlayarak kaçtı.
Muayenesi esnasında yanında bir görevli bulunmasına rağmen Merlano, odanın bir anlık boş kalmasından faydalandığı öğrenilirken, ip yardımıyla aşağıya inen eski senatör, kendisini bekleyen bir motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Yetkililer, 43 yaşındaki eski senatörün yakalanması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.
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