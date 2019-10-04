Mahkum Senatör dişçiden iple kaçtı 

Muayenesi esnasında yanında bir görevli bulunmasına rağmen Merlano, odanın bir anlık boş kalmasından faydalandığı öğrenilirken, ip yardımıyla aşağıya inen eski senatör, kendisini bekleyen bir motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Yetkililer, 43 yaşındaki eski senatörün yakalanması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.