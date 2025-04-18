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Dünya

Mahmud Abbas, Şara ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Şam'ı ziyaret etti. Abbas burada Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.

AA18 Nisan 2025 Cuma 16:27 - Güncelleme:
Mahmud Abbas, Şara ile görüştü
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslar için geldiği başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Şam'a 2007'den bu yana ilk kez resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas, Halk Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Şara tarafından karşılandı.

Şara ile Abbas'ın görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki Filistinlilerin durumu ve iki halkı ilgilendiren konuların ele alınması bekleniyor.

İki lider, en son 4 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen olağanüstü Arap Birliği Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

  • Mahmud Abbas
  • Şam ziyareti
  • Suriye lideri

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