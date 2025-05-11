ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turuna bu hafta başlarken, durakları Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar olacak.

Filistin haber sitesi El-Kuds'a açıklama yapan Filistinli bir kaynak, Suudi Arabistan'da planlanan ve Trump, Prens bin Selman arasındaki görüşmeye sürpriz isimlerin de katılacağını ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun davet edilmediğini bilirdi.

Kaynak, önümüzdeki Salı günü Riyad'da gerçekleşmesi planlanan ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki görüşmenin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı da kapsayacağını belirtti.

Kaynak, genişletilmiş bu zirve teklifinin Prens Muhammed bin Selman tarafından sunulduğunu ve Trump'ın da bu teklifi kabul ettiğini ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas