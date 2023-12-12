Mahmud Abbas'ın Moskova ziyareti için yeni bir tarih belirlenecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sonbaharda gerçekleştirmeyi planladığı ancak İsrail'in Gazze saldırılarının ardından ertelenen Moskova ziyareti için yeni tarih belirleniyor. Filistin'in Rusya Büyükelçisi Abdel Hafiz Nofal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filistin ve Rusya taraflarının Abbas'ın ziyareti için yeni bir tarih belirlemek noktasında hemfikir olduğunu söyledi. Nofal, "Mahmud Abbas, Moskova'yı ziyaret etmekten memnuniyet duyuyor ancak, yaşananlar nedeniyle yeni bir tarih belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 27 Kasım'da yaptığı açıklamada Abbas'ın Moskova ziyareti için tarihin belirlenmediğini ifade ederek, görüşmelerin sürdüğünü dile getirmişti.