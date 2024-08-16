Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşmasında dikkat çeken 17 yıl detayı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, TBMM Genel Kurulu'ndaki "Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı'nda hitap etti. Genel Kurul, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olağanüstü toplantıyı locadan izledi. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konuşması Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak tercüme edildi.

MAHMUD ABBAS'IN TBMM'DEKİ KONUŞMASI DÜNYA BASININDA

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, TBMM'den dünyaya seslendiği konuşma uluslararası medya kuruluşları tarafından da takip edildi.

Dünya basını Abbas'ın konuşmalarını manşetlerine taşıdı. Fransa merkezli haber ajansı Agence France-Press (AFP), Mahmud Abbas'ın konuşmasına ilişkin bir noktaya dikkat çekti.

17 YIL SONRA BİR İLK OLACAK

AFP, Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki özel oturumda konuştuğunu, savaşın başından beri İsrail tarafından Gazze'ye kimsenin girmesine izin verilmediğini okuyucularına aktardı. TBMM'de Gazze'ye gideceğini söyleyen Mahmud Abbas'ın son Gazze ziyaretinin 2007'de gerçekleştiğinin altını çizen AFP, bunun 17 yıl aradan sonra bir ilk olacağını açıkladı.

Katar merkezli haber ajansı QNA ise Abbas'ın TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmayı, "Filistin Devlet Başkanı, Filistin liderliğinin tüm üyeleriyle birlikte Gazze'ye gitme niyetini duyurdu" başlığıyla manşetine taşıdı.

Mahmud Abbas'ın konuşmasının "Önümüzde bir çözüm kalmadı. Ben Filistin'deki tüm kardeşlerimle birlikte Gazze'ye gitme kararı aldım. Daha sonra da ebedi başkentimiz Kudüs'e gideceğim. Hayatıma mal olsa bile. Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil. Ya zafer ya şehadet" kısmı başlığa taşınırken bunun 17 yıl sonra gerçekleşecek bir ilk olduğuna vurgu yapıldı.

Filistin yönetiminin lideri olan Mahmud Abbas Gazze'ye en son 2007'de ayak basmıştı.

Abbas, konuşmasında Gazze Şeridi'ne gitme kararı aldığını, "Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı, bu nedenle de ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız." sözleriyle duyurmuştu.

ŞEHİT HENİYYE'NİN FOTOĞRAFI YER ALDI

Genel Kurul'da AK Parti Grup sıralarında İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafı yer aldı.

Başkanlık divanı ve milletvekillerinin oturduğu sıralara Filistin ve Türk bayraklarının yer aldığı atkılar bırakıldı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA YOĞUN KATILIM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıyı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatımoğlulları Oruç, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, bazı ülkelerin büyükelçileri, Sayıştay Başkanı Metin Yener, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da izledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MAHMUD ABBAS İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile 14 Ağustos'ta görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşmişti.