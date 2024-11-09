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Dünya

Mahmud Abbas'tan, Trump'a 'adil barış için hazırız' çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, adil barış için Trump ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 09:21 - Güncelleme:
Mahmud Abbas'tan, Trump'a 'adil barış için hazırız' çağrısı
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, adil ve kapsamlı bir barışa varmak için ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Trump ile telefonda görüştü.

Abbas görüşmede, adil ve kapsamlı barışa varmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Trump ise savaşı durdurmak için çalışacağını, bölgede barışı sağlamak için de Abbas'ın yanı sıra bölgesel ve uluslararası taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

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